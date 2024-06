Pourparler - Stand-up comedy show di Annagaia Marchioro (e Gina Francon)

Parole d'amore e di protesta. Parole antiche, parole rivoluzionarie. Parole dimenticate.



Apertura porte ore 20:30, inizio spettacolo alle 21 presso l'anfiteatro del Giardino Emozionale del Podere La Gualda Vecchia, raggiungibile cercando 'La Gualda Vecchia' su Google Maps (evitare gps dell'auto e maps di iPhone).



#POURPARLER è una stand-up un po’ veneta, un po’ italiana come non l’avete mai sognata.

Uno spettacolo teatrale dedicato al potere delle parole che possono essere finestre oppure muri.



L’apertura dello spettacolo è lasciata in mano all’alter ego social dell’attrice, zia Gina Francon, zia veneta composta per il 50% di saggezza e per il 50% di alcool. Poi sul palco restano un microfono e l’attrice.

A me le parole hanno sempre affascinato in modo quasi erotico. Per il loro significato e a volte, lo ammetto solo per il suono. Ci sono parole bellissime come 'Trasverberazione', che significa 'la trafittura del cuore del putto da parte dell’Altissimo', poco usata, che peccato. E poi ci sono parole controverse come 'sindaca' o 'architetta', che il pubblico potrà affrontare a testa alta, scoprendo finalmente il perché.



Ci sono parole così difficili da gestire come 'desiderare' che deriva da 'sidera - astri' e significa 'sentire la mancanza delle stelle'. E parole senza passato, come 'tiktoker' o 'youtuber' o 'influencer', che potrebbero sembrare funghi, o muffe, o scherzi di un poeta.



Io sono ipocondriaca, e la prima volta che ho sentito la parola lesbica pensavo fosse una malattia, e mi sono spaventata. Insomma le parole sono pa-rabole, raccontano delle storie.



In finnico esiste una parola intraducibile nella nostra lingua: 'poronkusema' che significa 'il tempo che una renna impiega prima di fare pipì'.



#POURPARLER gioca con le parole per raccontare storie di lotta e d’amore ma anche di odio e di ribellione. Storie che fanno ridere fino alle lacrime e lacrime che aprono scorci di paesaggi umani.



#POURPARLER si ispira alla stand-up americana, declinandola in una modalità personalissima, per capire qualcosa del mondo in cui stiamo vivendo usando una ironia sagace e pungente.



Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio, anche una serie di video interviste con personaggi folli ed esilaranti.



Una stand-up molto queer, molto femminista e molto sexy. E se è vero che oggi si comunica qualunque cosa, alle volte addirittura il nulla, #POURPARLER è all’esatto opposto, uno spettacolo alla disperata ricerca di un senso. E di un centro di gravità permanente. O anche solo dell’anima di Battiato nei peggiori bar di periferia.



Nell’era dell’odio digitale, uno spettacolo che serve a combatterlo anche dentro di noi, quando neppure ci accorgiamo di averlo introiettato. Una serata alla ricerca delle parole giuste per amare senza distinzione di sesso, di razza di lingua e di religione.