Il Prana e le sue colline d'alta quota

Il monte Prana è un luogo unico ed incredibile. Vicino alla sua sommità vi è un mondo a parte fatto di minuscole valli, piccoli altopiani e dolci colline. Dalla sua vetta, sola ed isolata dal resto delle sue sorelle apuaniche si ha un punto perfetto di osservazione sul nostro territorio.

Niente sfugge alla sua vista: I monti i pisani, il lago di massaciuccoli, san rossore e giù in fondo le colline livornesi. Saliremo dal Passo Lucese per sentieri poco battuti, non segnati ed intimi che ci faranno passare tra boschi di castagni e lussureggianti abetine. Visitiremo due baite e conquisteremo due vette. Il rientro è comodo e sinuoso attraverso boschi stupendi ed ancora verdissimi.

Una escursione semplice, per standard apuanici ma comunque fisicamente impegnativa.

Info

10km

650m di dislivello

Impegno: Medio

15 euro a persona - max 15 persone

Per info e prenotazioni: https://forms.gle/FP2pGsB4MEXZ1c269; info@azimut-treks.com; 339 5675637.