Pranzo di Pasqua e Pasquetta al Quore

Ecco le proposte di Valeriana e Youssouf per tue feste con parenti ed amici!



Menu di Terra a 45 euro:

-- Antipasto contadino

-- Gnocchetti al ragù di vitello bianco

-- Pici alla nana

-- Fiocchi ripieni formaggio e pere con salsa mascarpone, pinoli e erba cedrina

-- Cotolette d'agnello glassate

-- Cinghiale in salmì

-- Fragole con crema al mascarpone

-- Acqua, caffe, coperto e 1 l di vino ogni 5 persone



Menu di Mare a 45 euro:

-- Fantasia di mare con assaggi misti a base di pesce

-- Ravioli ripieni di patata viola con ragù di polpo

-- Spaghetti con scampi e vongole al profumo di alloro

-- Gnocchetti di patate con orata, pomodorini pachino e granella di pistacchi

-- Filetti di branzino in crosta di pecorino e patate con contorno di verdura al forno

-- Fragole con crema al mascarpone

-- Acqua, caffe, coperto e 1 l di vino ogni 5 persone



Menu bimbi a 12 euro:

-- Pasta al pomodoro

-- Cotoletta con patatine fritte

-- Bibita in lattina