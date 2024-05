Pranzo in agriturismo per la Festa della mamma

Pranzo servito in giardino, tempo permettendo, o nella sala del ristorante.

Menù:

Crespelle di ricotta di pecora e spinaci in salsa di pomodoro Bio

Braciole di maiale al VinSanto col crostone e fagioli all'uccelletto

o, per i vegetariani, Crumble di verdure

Coppa di gelato al miele del Monte Pisano con biscotto della casa

Incluso un bicchiere di vino e acqua.

Disponibile anche menù bambini.

Posti limitati.



In caso di intolleranze alimentari chiedere alla direzione.