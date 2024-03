'Pranzo in Rosa. Tutti a tavola in piazza San Matteo' a Montopoli

Un pranzo completamente in rosa per celebrare il mese di marzo. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne il Comune di Montopoli insieme a tante realtà del territorio ha organizzato un calendario di eventi tra marzo e aprile. Per domenica 17 marzo è in programma un appuntamento speciale: un pranzo sotto la torre di San Matteo.

Un appuntamento conviviale per condividere insieme il pranzo della domenica nel luogo che rappresenta il cuore del Comune di Montopoli in Val d'Arno. Durante il pranzo i partecipanti riceveranno in omaggio la copia del volume ristampato 'Ti Racconto Una Donna'. Una raccolta di storie di donne montopolesi, un progetto che in questi anni ha dato spazio alle vite delle donne del passato e del presente che siano state o siano ancora importanti per la comunità montopolese

Chi vuole può portare con sé il proprio pranzo mentre chi lo desidera può prenotare un lunch box nelle attività che hanno aderito all’iniziativa (Ristorante L’Eremita 0571 466629, Alimentari Lucchesi 0571 466920, Quattro Gigli 0571 466879). Per partecipare all'iniziativa, inoltre, si dovrà indossare qualcosa di rosa, presentandosi dalle 12 in poi di domenica 17 marzo in Piazza San Matteo, infine sedersi e mangiare. Un evento che vede la collaborazione di Arte e Fiori di Eleonora Latella e Euphoria Artigiana di Virginia Prisco. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in sala Pio XII.