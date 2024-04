Dall'11 aprile al 5 giugno 2024 si terrà il nuovo ciclo di incontri dedicati all'archeologia 'Incontri di Archeologia. Scavi e ricognizioni dell'Università di Pisa in Italia e all'estero', organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Pisa, in collaborazione con la GIARA Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa e con il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.



Secondo incontro - Preistorie e Protostorie del Mediterraneo e del Vicino Oriente Antico

10 maggio 2024, ore 16:00 | Palazzo Ricci, Aula 81

Via Collegio Ricci, 10 - Pisa



Intervengono i docenti dell'Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere:

- Niccolò Mazzucco, Un accampamento mesolitico di 8200 anni fa: la Paridera Ballarfn Marciai (Huesca, Spagna)

- Sara Pizzimenti, Storia di una mega-city: lo scavo di al-Hiba/Lagash, Iraq/ Fra le montagne e il mare: ricerche archeologiche ad Al Tikha, Oman

- Salvatore Vitale, L'isola di Coo nel Tardo Bronzo: dinamiche insediative e transizioni culturali

- Anacleto D'Agostino, Gli scavi di Nabucodonosor e le feste dei Grandi Re ittiti: dalle fonti scritte al piccone dell'archeologo



Modera l'incontro Salvatore Vitale



Prossimo e ultimo incontro:

Archeologie del visibile e dell'invisibile dalla preistoria ai nostri giorni



Piazza San Paolo all'Orto, 20 - Pisa