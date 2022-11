Due appuntamenti per l'associazione Lungofiume: premiazione del concorso e flash mob

Due importanti iniziative per l'associazione Lungofiume di Cascina: l'atto finale del 'Premio Nazionale Lungofiume' domenica 20 novembre, e il flash mob/spettacolo 'C'era una volta un re' con la regia di Massimo Corevi che invaderà il Centro dei Borghi di Navacchio per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre. Entrambe le iniziative si svolgono in collaborazione con UniCoop Firenze (Sezione soci Cascina). Dopo l’anteprima per la presentazione dei finalisti e l’incontro con la giuria e i 'Poesiamo', che si svolgerà allo spazio Soci Coop Firenze al Centro Borghi di Navacchio alle 11 di domenica 20 novembre, la cerimonia di premiazione avrà luogo nel pomeriggio alle 17 nella Pieve di San Casciano (Cascina), alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, che rivolgerà un indirizzo di saluto.

Al concorso hanno partecipato scrittori e poeti da tutta Italia che sono stati selezionati dalla giuria composta dalla presidente Marina Pratici, dal presidente del Premio Lungofiume Massimo Corevi e da: Franco Donatini, Stefano Massetani, Pierantonio Pardi, Patrizia Stefanelli, Cristiana Vettori. Questa la rosa dei finalisti tra i quali, domenica 20, saranno proclamati i vincitori.

Poesie: Daniele Ambrosini, Nunzio Buono, Pietro Catalano, Emanuela Dalla Libera, Francesca D’Errico, Maurizio Donte, Stefania Maffei, Benedetto Maggio, Fulvia Marconi, Isabella Moretti Bolis, Sergio Moschini, Daniela Francesca Muci, Donatella Piccini.

Racconti brevi: Clara Caroli, Annarita Ceccarini, Sandra Frenguelli, Maria Grazia Lotti, Meris Mezzedimi, Alfio Nicosia, Piero Nissim, Giancarlo Pertici, Donatella Piccini, Sandra Puccini, Alessandro Scarpellini, Marina Scrivani, Genny Sollazzi.

Letture degli elaborati finalisti a cura di Andrea e Benedetta Giuntini, musica con i 'brani da film' eseguiti da Paolo Filidei e Chiara Mattioli. Coordinamento a cura di Filippo Del Gratta e Albertina Gasparoni.

Il 25 novembre, dalle 16.30, il Centro dei Borghi di Navacchio ospiterà la performance itinerante 'C'era una volta un re'. Una nutrita squadra di donne/attrici reciterà monologhi sul tema della violenza sulle donne muovendosi tra l’ingresso del Centro, la scala mobile, i vari negozi e le panchine, i corridoi e i tavoli del bar. Le attrici si mescoleranno alle persone presenti, segno di riconoscimento: indosseranno un abito nero con un 'simbolico' accessorio 'rosso'.

Alle 17.30 inizierà lo spettacolo vero e proprio, presentato da Albertina Gasparoni, tra monologhi, esibizioni musicali e performance pittoriche. La Famiglia Danzante proporrà interventi di ballo sul tema della violenza alle donne. La giornata ha il patrocinio del Comune di Cascina, è previsto il saluto dell'assessore Bice del Giudice, tra i monologhi ci sarà anche la firma della Senatrice Ylenia Zambito. I riflettori accesi sulla violenza contro le donne anticipano e aprono la strada all'impegno dell'associazione Lungofiume per il 2023 quando verrà lanciato il progetto 'Dialoghi n Ascolto' che porterà in primo piano due tematiche importanti: omofobia e diritti Lgbt.