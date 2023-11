San Giuliano Terme: il Teatro Rossini pronto a ospitare il Premio Verdigi 2023

Domenica 26 novembre al teatro Rossini di Pontasserchio alle ore 21 si terrà l'edizione 2023 del premio Domenico Marco Verdigi, grazie al quale vengono finanziati o co-finanziati progetti a sostegno del contrasto del disagio giovanile. "Siamo arrivati anche quest'anno a quello che per noi è un appuntamento di grande importanza - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Ci sentiamo legati a questo Premio non solo perché da anni è organizzato dall'amministrazione comunale sangiulianese in collaborazione con l'associazione Verdigi, ma perché racchiude in se il grande gesto eroico di Marco e la sconfinata bontà dei suoi genitori, Andrea e Carla, che purtroppo ci hanno lasciati da un paio di anni a distanza di poco tempo l'uno da l'altro" afferma il sindaco Sergio Di Maio.

"Lo scorso anno abbiamo celebrato la prima edizione senza entrambi e non posso nascondere ancora oggi il profondo dolore al pensiero che non siano più con noi - prosegue - Ma proprio Andrea e Carla ci hanno insegnato che nonostante la perdita si deve andare avanti portando nel cuore e nei gesti di solidarietà il ricordo della persona che abbiamo amato. Dover seppellire il proprio figlio, colui che hai messo al mondo e che ami più di ogni altra cosa, è terribile, un dolore incolmabile, ma i genitori di Marco hanno dato un esempio di forza di volontà che oggi possiamo solo ricordare con il massimo onore, rispetto e impegno: così portiamo avanti il loro cammino di solidarietà che è anche il nostro".

"Nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti ad organizzare anche nel 2022 il Premio, siamo riusciti a far pubblicare il bando - affermano dall'associazione Verdigi - Ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato ed un doveroso ringraziamento, per la disponibilità, va all'amministrazione comunale di San Giuliano Terme e al sindaco Sergio Di Maio in prima persona, insieme a tutti gli altri enti che hanno voluto anche quest'anno contribuire a vario titolo al premio: la Camera dei Deputati, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e la Società della Salute - Zona Pisana. Un ringraziamento anche ai gestori del teatro "Rossini" per l'ospitalità e la disponibilità". Nella serata, presentata da Carina Cherubini, si alterneranno le musiche del gruppo Onda acustica che eseguirà un tributo a Fabrizio De André.