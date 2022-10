Premio Speciale Volterra22 a Lorenzo Biagiarelli

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito di 'VolterraGusto – il cibo è cultura', per Volterra XXII prima città toscana della cultura, sarà conferito a Lorenzo Biagiarelli il Premio Speciale Volterra22.

Famoso social chef, food blogger e scrittore 32enne di Cremona, Lorenzo Biagiarelli è stato tra i giudici del programma di Real Time 'Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast' ed è il signore degli aneddoti di 'È sempre mezzogiorno!', la trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici. Da ottobre, inoltre, partecipa come concorrente a 'Ballando con le Stelle 2022' (Rai1).

Volterra XXII è organizzata dal Comune di Volterra con il sostegno di Regione Toscana e il contributo di Iren, Altair Chimica, Solvay, Unicoopfirenze, Magazzini Mangini, Toscana Energia, Gruppo Granchi.