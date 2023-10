Prepariamoci ad Halloween

Riprendono sabato 28 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 le attività ludiche per bambini dai 5 ai 10 anni presso i locali del Centro Espositivo SMS in Viale delle Piagge a Pisa.



Giochi e lavoretti mostruosi da preparare in vista della imminente festa in programma martedì 31 ottobre insieme ai giovani animatori. Costumi, snack, decorazioni e addobbi per trascorrere un pomeriggio con gli amici e la famiglia.



Il 'Sabato all'SMS' fa parte del progetto 'Bimbi Scalzi al Centro SMS' patrocinato dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali realizzato da I CAVALIERI in stretta collaborazione delle Piagge Convivio e Radio Il falco Club.



E' consigliata la prenotazione chiamando il 338 1755360 o inviando una email a: assoicavalieri@gmail.com