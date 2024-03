Presentazione di 'Anguane', il nuovo romanzo di Antonella Iaschi

L'Associazione culturale Il Gabbiano, Il Circolo dei Lettori ad Alta Voce di Pisa, 'Il Sorriso di Marianeve'-GMA Ets e la Domus Mazzianiana, sono lieti di presentare 'Anguane', il nuovo romanzo di Antonella Iaschi, con cui dialogherà Stefania Giammillaro.

L'evento si svolgerà domenica 7 aprile 2024, a partire dalle ore 18.00 presso la Domus Mazziniana (Via Massimo D'Azeglio 14, Pisa).



"Quando la luna si specchia nell'acqua, le Anguane si recano alle fontane e lavano i vestiti della povera gente. Sono donne bellissime anche se hanno i piedi di capra girati all'indietro..."

Il romanzo di Antonella Iaschi attinge al folklore e all'etnografia per costruire una storia di sentimenti, affetti e complicità fra donne. È una vicenda di formazione e maturazione femminile, scandita in filigrana da un racconto della tradizione orale alpina, quello delle anguane, che dà il titolo al libro. La vicenda di Giulia, la protagonista del romanzo, l'amicizia con Gloria, permette all'autrice di attraversare una parte consistente della storia del '900, disegnando una serie di 'commedie umane', che affiancano e intersecano la storia principale. Le anguane diventano nella immaginazione di Giulia, un'adolescente 'difficile', il motore per importanti e non facili scelte di vita e di emancipazione. Tutte le vicende, che nel romanzo si incrociano, delineano una cartografia che, nel genius loci di una fonte alpina in cui le anguane parrebbero occultarsi, definisce il suo centro geo-narrativo: dalle malghe friulane il racconto seguendo i suoi personaggi, si irradia verso Parma e la Pianura padana, emigra negli Stati Uniti, per tornare infine, dopo un secolo, là da dove era partito.



Antonella Iaschi è nata a Parma nel 1956. Attualmente vive fra il Friuli e la Calabria. È autrice di raccolte poetiche, romanzi e testi teatrali. Fra i numerosi lavori pubblicati si ricordano: 'Vorrei che fosse Pace', poesie (1994); 'Nuove foglie per terra', poesie, (1995); 'Gentili care persone', testimonianze di un'esperienza umanitaria durante la guerra Jugoslava (1996); 'Respirando', poesie (1996); 'Non è tempo per tacchi a spillo' (2001); 'La cavalla delle onde' (2006); 'Parigi per sempre' (2010); 'Coulisse' (2016), 'La malga spiegata agli adulti' (2017).





