Presentazione Audi con musica alla concessionaria Scotti

Catering e la musica dei Club To Lab, sabato 26 marzo, presso la concessionaria Scotti in via Malpighi 4, per scoprire da vicino tutte le novità Audi. Allo showroom sarà presentata la nuova RS 3 Sportback, ma sono da visionare anche le nuovissime Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback, completamente elettriche. Sarà possibile inoltre essere assistiti dai consulenti per valutare tutte le offerte finanziarie disponibili. Gli orari dell'evento vanno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.