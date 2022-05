Una chef e tanta ironia: 'Cenerpentola' di Stefania Camurri arriva a Pisa

Stefania Camurri è una chef ma è anche una bogger e oggi una scrittrice. Originaria di Carpi, anima con passione il ristorante 'Mamanonmama' di Campiglia Marittima. Cucina e crea piatti che sembrano opere d'arte ma non può mangiare. Stefania Camurri è Cenerpentola, chef col tacco 12, e nel suo libro parla di obesità e del difficile rapporto con il proprio corpo e la propria fisicità. Tra sorrisi, risate e una bella dose di intelligenza.

'Cenerpentola' (Albatros edizioni) sarà presentato lunedì 9 maggio alle Officine Garibaldi. A dialogare con l'autrice la giornalista Francesca Bianchi e Simona Cotroneo, psicologa, responsabile del progetto Fairplay. Parteciperanno alla presentazione Cristiana Neri e Simona Vaselli del blog 'Pranza, cena, ama' (con le quali Stefania 'cucinerà' con ingredienti top secret) e Francesco Simone, ideatore del progetto 'In forma con le forme', che porterà alcune storie di donne.

Cenerpentola - Il libro:

È un libro che appartiene alla vita nel senso più alto. La storia di chi fa i conti con le proprie inadeguatezze, fisiche e non solo, di chi sceglie che i problemi vanno vissuti fino in fondo per essere risolti. Ma è anche un libro pieno di allegria, allegria per la vita stessa per le infinite possibilità che ci propone e che noi stessi e noi stesse ci proponiamo. Perché? Perché il libro di una donna che non si è mai arresa, senza covare la presunzione di essere "arrivata", ma nella consapevolezza che l'asticella si può spostare sempre un po' più in là. Una donna che ama, ama il mondo e tutti gli esseri che lo abitano, che il mondo lo conosce direttamente, e che non ha mai avuto paura di sfidarlo, di sfidare i pregiudizi, semplicemente affermando se stessa e la sua voglia di essere. Una donna che è anche una chef, una vera artista della cucina perché ogni piatto è una tela da onorare con colori e sapori. Con una particolarità, una chef che - ironia della sorte - non può mangiare. Sì, è un libro pieno di sorprese in cui, tra un sorriso e l'altro, tante e tanti si riconosceranno e scopriranno che nel mondo di Cenerpentola c'è sempre un'altra possibilit