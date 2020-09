Presentazione corso per redattore editoriale

Lavorare in ambito editoriale è possibile! Non è un sogno. E’ una realtà. C’è però una condizione, come in qualsiasi altro lavoro: occorre essere formati: occorre avere competenze professionali coerenti con la richiesta del mercato del lavoro! Per lavorare nel settore editoriale la passione non basta o, almeno, non è sufficiente.

Passione, interesse, motivazione, spesso non riescono a trasformarsi in un mestiere, perché mancano le competenze professionali che costituiscono gli strumenti indispensabili del mestiere stesso.

Spesso neanche un diploma o una laurea sono sufficienti. Essi costituiscono una cultura di base indispensabile per una formazione umana e critica, ma purtroppo tale ricchezza rischia di non riuscire a tradursi in un lavoro. Per questo occorre formarsi professionalmente: occorre specializzarsi.

Se vuoi conoscere a fondo l’opportunità di formarti professionalmente come Redattore Editoriale, ti aspettiamo in libreria !!!