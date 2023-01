Presentazione del libro 'Codice Ratzinger' conferenza dell'autore Andrea Cionci

Presentazione del libro 'Codice Ratzinger' e conferenza dell’autore Andrea Cionci domenica 8 Gennaio 2023, ore 15, presso Centro Congressi Hotel Galilei

Via Darsena 1 - Pisa. Il libro, pubblicato il 25 maggio 2022, è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli. Il Libro riassume l’inchiesta condotta dal giornalista Andrea Cionci, comprovata dal Diritto Canonico e da numerosi pareri di insigni studiosi italiani e stranieri.

L’indagine, durata due anni, con oltre 200 articoli, svela la verità sulla 'sede impedita' e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità Benedetto XVI, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’Autore: il codice Ratzinger mutuato dal modus comunicandi di Gesù con i Suoi accusatori.

La presentazione fa parte di un ciclo di conferenze organizzate in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.

Andrea Cionci

Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione per alcune delle più importanti testate italiane come La Stampa, Quotidiano nazionale e Libero. Cultore di opera lirica, ideatore del metodo 'Mimerito' sperimentato dal Miur e promotore del progetto di ricerca scientifica su Plinio il Vecchio, recensito anche dal New York Times, è stato reporter nei teatri operativi dell'Afghanistan e dal Libano, e da imprese esplorative in Kenya e sull'Himalaya. Nominato a 36 anni Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo impegno culturale, ha pubblicato il saggio musicologico 'Il tenore collezionista', di risonanza internazionale, dedicato al primo interprete della Bohème di Puccini; il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka), e prodotto vari testi di storia militare inseriti anche in pubblicazioni dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito. Ha ispirato la ricostruzione industriale in peso e dimensioni reali del perduto primo carro armato italiano, il Fiat 2000, del 1917, oggi esposto presso il Museo Civico delle Forze Armate di Vicenza. Scopritore della sede impedita e del 'codice comunicativo' di Sua Santità Benedetto XVI costretto in 'sede impedita', alla fine di maggio 2022 Andrea Cionci ha pubblicato il Libro-inchiesta 'Codice Ratzinger' che riassume il lavoro di due anni di indagini e oltre 200 articoli, lavoro avallato da insigni studiosi italiani e stranieri.