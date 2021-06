Presentazione del libro 'E' andato perduto' di Elena Caroti

Elena Caroti presenta il libro 'È andato perduto' edito da Porto Seguro Editore.

Una raccolta di poesie che ci porta alla scoperta dell’altro e alla ricerca dell’io, in un viaggio attraverso la notte.





È ANDATO PERDUTO - Il LibroRelazione con l’altro e ricerca dell’io: è a partire da questi temi di fondo che l’io lirico di “È andato perduto” intraprende un approfondito scandaglio interiore. Concetti per loro natura poliedrici e sfuggenti, rischiano di condurre verso abissi di solitudine esistenziale: per procedere in questo percorso restano solo domande e risposte provvisorie. A questi due leitmotiv si intrecciano poi elementi come la natura e la notte, la prima ricca di un sostrato metaforico, la seconda intesa ossimoricamente come illuminazione. Una raccolta immediata e attuale, nella quale le parole sembrano guidare l’autrice come entità autonome, imprimendo nero su bianco sulle pagine le situazioni che le hanno originate, mentre i dettagli sfumano, permettendo al lettore di riconoscervisi.

