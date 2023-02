Presentazione del libro 'Il cuore dalla parte giusta' di Gennaro Amarante ed edito da Porto Seguro.



Il libro: Nel piccolo borgo di Pioppi, nella splendida cornice della Costa Cilentana, Giovanni, figlio di pescatori, artigiano di giorno e soccorritore del 118 di notte, incontra Dora, un affabile ragazza, figlia di un ricco imprenditore italo-tedesco, la quale si dimostra da subito attenta ai suoi pensieri, E' sulla spiaggia che i due iniziano a muovere i primi passi dell’amore, pur sapendo di appartenere a due mondi diversi. Al termine dell’estate i due giovani si promettono di non perdersi, ma all’improvviso un avvenimento sconvolge bruscamente i loro piani: Giovanni è chiamato alle armi. Coinvolto nel dramma del conflitto, un misterioso incontro avvenuto sul campo di battaglia lo aiuterà infine a ripercorrere la strada del cuore.



'Il cuore dalla parte giusta' è un romanzo toccante, sincero e appassionante, l’autore attraverso le sue introspezioni ci fa riflettere come tutto quello che accumuliamo dal punto di vista materiale ed economico sia effimero, così come è effimero il mondo delle apparenze, la ricerca della nostra immagine perfetta e a quanto sia assurda la nostra prepotenza e arroganza di esseri umani, superiori a tutti e a tutto. Il messaggio prorompente è di pace, umiltà e uguaglianza universale, e trascina il lettore alla considerazione più profonda: il rispetto di sé stessi e del prossimo, la ricerca dell’amore come unico ingrediente e ancora di salvezza del genere umano.