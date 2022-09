Presentazione del libro 'Il grande viaggio'

“Il grande viaggio - Lungo le carovaniere della via della seta”, vincitore del Premio Chatwin, è un volume affascinante e inaspettato che “evidenzia il ruolo storico e culturale delle antiche carovaniere dell’Asia nella storia del viaggio e, attraverso due viaggi compiuti a distanza di oltre 20 anni, sottolinea i rischi che il processo di globalizzazione comporta nel dialogo interculturale”.



Mercoledì 28 settembre alle ore 18 alla Domus Mazziniana di Pisa (via Mazzini 71) si terrà un incontro per la presentazione del libro di David Bellatalla e Stefano Rosati, edito da Montura, vincitore del Premio Chatwin 2020 per la sezione "Viaggi di carta”.



A coordinare l’incontrò sarà Andrea Addobbati, Professore di Storia Moderna all’Università di Pisa, il quale introdurrà David Bellatalla, che insegna Antropologia Culturale a Ulan Bator, capitale della Mongolia, di recente insignito della carica di Ambasciatore della Cultura di questo paese. Il professor Bellatalla mostrerà un video e parlerà del progetto Ger for life, che si occupa a Ulan Bator di sostenere giovani madri single con bambini disabili.



Commenteranno il suo intervento Carla Pochini, Presidente della Casa della Donna di Pisa, e il Professor Fabio Dei che insegna Antropologia Culturale nell’Università di Pisa.





info@domusmazziniana.it