Presentazione del libro 'Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita'

Mercoledì 15 novembre, alle ore 17:00, presso il Museo della Grafica, Guido De Angelis presenta il suo libro 'Il Sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita' (Mondadori, 2023).



Dialogheranno con l’autore il prof. Alessandro Cecchi (Storia della Musica) e il prof. Alessandro Volpi (Storia Contemporanea) dell’Università di Pisa, accompagnati dagli interventi musicali a cura del musicista Andra Valeri, in omaggio alla produzione musicale di De Angelis.



L’incontro sarà l’occasione per presentare il ciclo di documentari 'Ritratti', realizzato dal Polo Multimediale del CIDIC (Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura).

Al primo documentario, dedicato a Bud Spencer, massimo rappresentante del comic western, hanno infatti contribuito Guido De Angelis e il fratello Maurizio (entrambi musicisti e produttori cinematografici), autori, come 'Oliver Onions', di moltissime colonne sonore dei film del grande attore italiano.

Il documentario verrà presentato a metà febbraio 2024.



Ingresso libero.