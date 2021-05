Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 11.15, in diretta streaming dalla sede Pisamo, si svolgerà la presentazione del libro 'LA BICI DELLE STORIE' a cura di Daniela Bertini, illustrazioni di Laura Fabbri (Pacini editore, 2021).

Introdurrà Andrea Bottone (amministratore unico Pisamo) con la presenza di Daniela Bertini (Associazione culturale Il Gabbiano) ed Elisa Cacelli (Il sorriso di Marianeve-GMA onlus).

Saranno presenti gli autori e l'editore.



'La Bici delle Storie' è una raccolta di sette fiabe, un sonetto e una canzone scritti da nove autori pisani (Stefano Benedetti, Fedora Durante, Simona Fruzzetti, Samantha Macchia, Daniela Marrazzini, Vincenzo Mirra, Piero Nissim, Francesca Petrucci, Francesco Simone, con le prefezioni di Francesca Bianchi, Cristina Sarti, p. Vitale Vitali) per Daniela Bertini, la narrastorie pisana che durante il lockdown, a bordo della sua bici color rosso Ferrari, ha portato ‘a domicilio’ l’entusiasmo e la compagnia della lettura e della fantasia.

'La Bici delle Storie', pubblicato da Pacini Editore, rientra nel progetto 'Il sorriso di Marianeve', nato nel 2016 in memoria della bambina pisana, morta a 4 anni, nel cui nome la GMA-GruppoMissioni Africa Onlus ha sinora contribuito a finanziare la costruzione di quattro blocchi scolastici per i bambini dei villaggi di Wasserà e Bitena e Mayo Koyo in Etiopia.

'La Bici delle Storie' è stato pubblicato grazie al contributo di Pisamo, l’azienda che gestisce la mobilità nel Comune di Pisa, con il patrocinio di altri enti e associazioni (Comune di San Giuliano Terme, Fiab Pisa, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Casa della Giovane, LaAV-Letture ad Alta Voce, Associazione Basta Una coda).



Per la partecipazione all'evento è necessario iscriversi:

ilsorrisodimarianeve@gmail.com

