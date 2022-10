Presentazione del libro 'People' di Nicoletta Cantore

Sarà presentato giovedì 27 ottobre alle ore 17.00, presso SMS Biblio (via San Michele degli Scalzi, 178) il libro fotografico 'People' di Nicoletta Cantore edito da Il Campano Editore di Pisa e curato da Studio Pixel.

'People' è il primo atto di una trilogia fotografica che indaga sull’essere umano: una ricerca intensa maturata negli anni attraverso i lunghi viaggi mediterranei dell’autrice che, incontrando popoli e persone diversi per storia e cultura, ne riassume la sua visione in rapidi e iconici scatti fotografici intervallati da alcuni brani poetici che ne amplificano il senso visivo e narrativo.



Nicoletta Cantore, nata ad Udine nel 1959, vive e lavora a Pisa dal 1983 dove si occupa di neuro psicologia e scienze cognitive. Il suo percorso artistico inizia da adolescente con la pittura e in particolare con l’acquarello, per approdare alla fotografia che utilizza come suo principale linguaggio creativo.

Ha esordito nel 2013 con una mostra ad Hammamet per il centenario della visita di Paul Klee ed ha esposto in mostre personali a Firenze, Roma, Parigi, Atene e Djerba.



Il libro contiene i saggi critici di Simona Caleca (Galleria Figlia d’arte, Lecco ), di Enea Chersicola (Studio Tivarnella Art Consulting, Trieste) e una breve introduzione di Dino Dringoli (Studio Pixel, Pisa).