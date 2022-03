Presentazione del Manifesto femminista sulla maternità di Beatrice Hastings

Alle Officine Garibaldi verrà presentato 'Woman’s Worst Enemy: Woman', il manifesto femminista di Beatrice Hastings, coraggiosa pensatrice inglese di inizio Novecento, a torto conosciuta più per la sua relazione con Modigliani che per la sua audace attività di scrittrice.

Interverranno Maristella Diotaiuti, curatrice del volume, e Carolina Paolicchi, traduttrice ed editrice. Modera Nadia Chiaverini.



'Mai, in nessun momento della mia esistenza, ho desiderato essere madre'

Nei sette brevi capitoli del pamphlet, Hastings affronta da diverse prospettive (sociali, sanitarie, affettive) il tema della maternità, percepita come obbligo imposto alla donna dal marito, dalla famiglia e dalla società. Il titolo, volutamente provocatorio, nasce dall’opposizione ai miti patriarcali della maternità che le stesse donne promuovono e impongono alle altre donne.



Pubblicato da Astarte Edizioni con testo originale a fronte, il volume è accompagnato da un'introduzione della curatrice, Maristella Diotaiuti (Caffè letterario Le Cicale Operose), un saggio di Stefania Tarantino (filosofa, Università di Salerno) e una postfazione di Giada Bonu (sociologa, Scuola Normale Superiore).

Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie a un lungo percorso di ricerca su Beatrice Hastings, intrapreso dal caffè letterario Le Cicale Operose che ha rintracciato, tra i suoi testi sparsi in vari archivi nel mondo, il prezioso manifesto femminista ora finalmente pubblicato.



Prenotazione necessaria