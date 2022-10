Presentazione del romanzo 'Hizya'

Hizya è una ragazza algerina di quasi ventitré anni. Nonostante una laurea da interprete, lavora come parrucchiera e vive ancora a casa con i genitori, sotto lo sguardo vigile dei fratelli. Le fantasticherie notturne le permettono di intravedere un altro mondo, all’altezza dei propri sogni. Desidera un’esistenza libera, come l’omonima protagonista del poema algerino, la “principessa delle dune” il cui destino è segnato da un amore proibito.

Un romanzo intimo e poetico, che racconta le battaglie delle donne per la propria autonomia rivelandoci la quotidianità della società algerina e la sofferenza di una gioventù che non riesce a immaginare il proprio futuro.



Appuntamento alla libreria Civico 14 di Marina di Pisa: con il bel tempo la presentazione si svolgerà nel giardino di Casa Margherita, Via Maiorca 28. Saranno presenti la curatrice Barbara Sommovigo e la psicoterapeuta della Casa della donna di Pisa Daniela Lucatti.