Presentazione dell’offerta didattica del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa per l'a.s. 2023-2024

Mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 16:00, presso la Cittadella Galileiana (via dei Macelli, 2B / via Nicola Pisano, 25), si terrà la presentazione dell’Offerta Didattica del Sistema Museale di Ateneo per l’a.s. 2023-2024 dedicata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.



Di seguito il programma:



- Ore 16:00, 'Giocare con la Fisica: una visita alla Ludoteca Scientifica'

Seminario a cura di Sergio Giudici, direttore del Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica e, a seguire, visita guidata al Museo.

II seminario garantirà ai partecipanti il riconoscimento di crediti formativi.

La prenotazione al seminario è gradita inviando un’ e-mail all’indirizzo: educazione@sma.unipi.it



- Ore 17:00, Proiezione del cortometraggio 'Caccia al Museo' e presentazione del progetto con possibilità di iscrizione delle scuole interessate.



- Ore 17:30, lncontro con i direttori e/o gli operatori museali presso gli stand dei musei allestiti all’esterno della Ludoteca.



- Ore 18:00, Brindisi di saluto.