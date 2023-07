Presentazione della mostra 'Fashion, sport, tourism' al Museo della grafica

Giovedì 13 luglio alle 18:30 si terrà la presentazione della mostra 'Fashion, Sport, Tourism' organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) in collaborazione con l’USI – Università della Svizzera italiana (Lugano, Svizzera). La mostra presenta opere grafiche, manifesti, abiti e video che compongono un originale percorso attraverso immagini di campioni, stilisti e luoghi che le strategie e i modelli di comunicazione dal primo ‘900 a oggi uniscono come motivi del teatro e del cinema, della grafica e della pubblicità.



Sono splendide storie di moda, di sport, di scenari e itinerari turistici: da Elsa Schiaparelli a Emilio Pucci, Bally, Caruso, Purest, Miu Miu, da Pisa a Saint Tropez. I video in cui Roger Federer veicola l’immagine della Svizzera e di un suo possibile, nuovo Grand Tour, sono quindi altamente emblematici di modelli di comunicazione visuale in grado di suggerire affascinanti connessioni, tra la bellezza del gesto atletico strettamente legata all’eleganza dell’abbigliamento e alla moda. Per l’occasione il museo rimarrà aperto straordinariamente fino alle 22.