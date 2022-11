Presentazione di 'Fagottino', progetto teatrale per bambini 0-2 anni

Domenica 20 novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 alla Città del Teatro si terrà l'incontro di presentazione del laboratorio Fagottino a cura di Flaminia Vannozzi.



Fagottino è un progetto di avvicinamento al mondo teatrale rivolto a bambini e bambine nella fascia 0-2 anni.



Ad ogni incontro saranno proposte, secondo tecniche pedagogiche, delle attività legate al mondo del teatro. L'obiettivo è sviluppare la sensorialità dei più piccoli e promuovere in loro una libera esplorazione.



Alle famiglie saranno presentati volta volta dei momenti esperienziali sviluppati con materiali e tecniche teatrali. La musica, la luce, i diversi materiali saranno gli strumenti di lavoro.

Alla fine di ogni incontro ci sarà un confronto attivo con gli accompagnatori, con l'obiettivo di fornire gli strumenti educativi legati alle esperienze.



ATTENZIONE: L'incontro del 20 novembre è dedicato esclusivamente ai genitori per spiegare il lavoro che sarà svolto insieme nei futuri appuntamenti e condividere un calendario. Non è un incontro di prova del laboratorio.



Per informazioni scrivere a formazione.pampana@lacittadelteatro.it

ORNELLA PAMPANA



050.744400 (int. 3) ore 9-12