'Fuori Teatro': l'estate al Giardino Scotto scorre sulle note della musica jazz, folk e rock

A tutta musica, con una proposta pensata per soddisfare trasversalmente tutte le generazioni e tutti i gusti: l'edizione 2022 di 'Fuori Teatro', il contenitore di eventi musicali pensato dal Comune e organizzato dalla Fondazione Teatro Verdi, è pronta a catturare un'ampia partecipazione con una proposta costruita attorno alla musica jazz, folk e rock. Protagonisti principali degli eventi che scatteranno dalla serata di venerdì 1 luglio sono le associazioni che storicamente animano il cartellone: The Thing, Pisa Folk Festival, Pisa Jazz, Circolo Caracol e Bordeline Club. L'esordio è affidato al concerto di 'Cassio+Erio', a cura di The Thing, che suoneranno a partire dalle ore 21. Sabato 2 luglio sarà la volta di un gruppo tra i più famosi nello scenario Indie italiano: gli Zen Circus. Gli artisti pisani si esibiranno dalle ore 21 con Campos e Emma Nolde. Anche questo appuntamento è curato da The Thing. Il primo fine settimana del cartellone sarà chiuso, domenica 3 luglio, dal gruppo Canzoniere Grecanico Salentino (a cura del Pisa Folk Festival) che si esibirà dalle 21.30.

"Si tratta di un appuntamento importantissimo giunto quest’anno alla sua terza edizione - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani - che restituisce al Giardino Scotto la sua funzione di arena estiva. Il calendario degli appuntamenti, realizzato insieme alle associazioni del territorio, è veramente di altissimo livello e sarà spalmato lungo tutto il mese di luglio. Grazie all’allentamento delle misure anti-Covid gli spettacoli potranno ospitare fino a 600 persone a sedere o 1500 in piedi: questo ha permesso alle associazione di coinvolgere artisti di alto livello". Da sottolineare l'iniziativa proposta dal Pisa Jazz Festival: acquistando un biglietto per uno degli eventi programmati, lo spettatore avrà diritto a partecipare gratuitamente a uno dei 7 percorsi turistici sulla 'Pisa nascosta' organizzati con la collaborazione delle guide di City Grand Tour.

Tutti gli appuntamenti in programma

- Venerdì 1 luglio, ore 21. 'Cassio+Erio' a cura di The Thing. Biglietto di ingresso 5 euro acquistabile in prevendita sul circuito Dice.

- Sabato 2 luglio, ore 21. Campos, Emma Nolde e Zen Circus a cura di The Thing. Biglietto di ingresso 20 euro acquistabile in prevendita sul circuito Dice.

- Domenica 3 luglio, ore 21.30. Canzoniere Grecanico Salentino a cura di Pisa Folk Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Diyticket.

Lunedì 4 luglio, ore 20.30. Karaoke Indie a cura di The Thing. Biglietto di ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul circuito Dice.

- Martedì 5 luglio ore 21.15. Francesco Bottai a cura di ex Wide. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito oooh.events.

- Mercoledì 6 luglio ore 21.15. 'Unavantaluna' a cura di Pisa Folk Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Diyticket.

- Giovedì 7 luglio ore 21. Rava-Rei-Gatto-Deidda a cusa di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Venerdì 8 luglio ore 21. Enzo Avitabile a cura di Pisa Folk Festival e Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Diyticket.

- Sabato 9 luglio ore 21.30. John Scofield a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Domenica 10 luglio ore 20.45. 'Oliphantre' a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Lunedì 11 luglio ore 20.45. Variabile jazz ensemble in 'Out to Dolphy' a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Martedì 12 luglio ore 20.45. 'Lilac for people' e Kurt Elling a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Mercoledì 13 luglio ore 20.45. Francesca Remigi e Nate Smith a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Giovedì 14 luglio ore 20.45. Federico Frassi e Christian McBridge a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Venerdì 15 luglio ore 20.45. Camilla Battaglia, Rosa Brunello e Shai Maestro a cura di Pisa Jazz Festival. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone.

- Sabato 16 luglio ore 21.15 'Girls against boys', 'Altro' a cura di Circolo Caracol. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito oooh.events

- Giovedì 21 luglio ore 21. 'Joan as Police Woman' a cura di Circolo Caracol. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito oooh.events

- Sabato 23 e domenica 24 luglio ore 21. Borderline Rock Fest a cura di Borderline Club. Biglietti acquistabili in prevendita sul circuito oooh.events.

- Lunedì 25 luglio ore 21. 'Summer Colors' a cura dell'associazione musicale Il Pentagramma.