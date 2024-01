Presentazione fanzine Family Sofà

L’album di famiglia è sempre stato un dono prezioso che non tramonta mai nel tempo.

Family Sofà è un progetto fotografico che racconta la vita della famiglia di Tiziana Fustini, ma in realtà è la vita di una famiglia come tante, con i suoi personaggi di ogni età che si intrecciano tra lavoro, relax, gioco e momenti di festa.

Un lavoro nato durante il workshop con Fabio Moscatelli su Editing e racconto fotografico.

Le foto sono state raccolte in una fanzine, un piccolo libro fotografico autoprodotto, che sarà presentato sabato 27 gennaio alle ore 18 nella prestigiosa saletta di Allegrini, Borgo Stretto 49.



Le fotografie sono in mostra nelle vetrine di Angolo di Borgo dal 15 gennaio al 15 febbraio