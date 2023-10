Castelfranco si prepara al Festival della lettura: libri, laboratori e iniziative per tutti i gusti

Per chi ama leggere, oppure vuole semplicemente avvicinarsi ai libri, torna per la 17° edizione a Castelfranco di Sotto il 'Festival della Lettura'. Dal 21 ottobre al 5 novembre la Biblioteca Comunale ospiterà tanti eventi rivolti ad adulti, adolescenti e bambini. Si alterneranno presentazioni di nuove uscite editoriali alla presenza degli autori con attività dedicate alle scuole, letture animate e laboratori creativi per ragazzi. Una mostra fotografica e una fiera della piccola editoria indipendente arricchiranno la proposta di quest’anno per creare nuove occasioni per vivere la Biblioteca in modo diverso, rinnovare legami e stringerne di nuovi.

Si parte sabato 21 ottobre con l'inaugurazione del Festival della Lettura nella Biblioteca Comunale alle ore 16.30. In questa occasione sarà aperta la mostra fotografica 'La memoria in uno sguardo: ritratti di castelfranchesi nelle foto di Piero Signorini', realizzata in collaborazione con il C.C.F. 'La Fototeca'. Signorini, classe 1957, ha svolto per molti anni la professione di fotografo: il suo negozio si trovava nel centro storico, in corso Remo Bertoncini. L’esposizione raccoglie 75 scatti del fotografo che ritrae, in periodi diversi, persone e luoghi di Castelfranco, nella consapevolezza che niente come la fotografia ha il potere evocativo e la capacità di tenere viva la memoria di un paese, dei suoi abitanti, dei luoghi che inevitabilmente cambiano nel tempo. La mostra fotografica, visibile presso la Saletta Espositiva della Banca Cambiano 1884 S.p.A., rimarrà aperta dal 21 ottobre al 21 novembre (il sabato e la domenica ore 10.30-12.30 e 16-18, il lunedì ore 10.30-12.30).

Nel pomeriggio di sabato 21 si terrà anche il laboratorio creativo 'Il Bosco pop-up', rivolto ai bambini e alle bambine dai 4 agli 8 anni a cura dell’illustratrice Celina Elmi: racconti e storie sulla natura accompagnati da disegni dal vivo. Al termine delle letture i bambini creeranno un piccolo 'libro tridimensionale' con personaggi pop-up. Domenica 22 ottobre alle ore 16 sempre nella Biblioteca Comunale si svolgerà il laboratorio di disegno 'Illustratori per un giorno' per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. L’illustratrice Celina Elmi accompagnerà i bambini alla scoperta del dietro le quinte di un libro illustrato facendo loro sperimentare gli strumenti dell’illustratore e le diverse tecniche di disegno.

Sabato 28 ottobre alle ore 10.30 nella Biblioteca Comunale si terrà il laboratorio creativo 'Cosa mangia a colazione Signor Orso?' per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni a cura dell’autrice Alice Campanini. Mentre alle ore 17.30 ci sarà l'incontro con l’autore per ragazzi Fabrizio Altieri, scrittore e insegnante pisano. Altieri tornerà a Castelfranco anche per incontrare anche alcune classi (II e IV) della Scuola Primarie dell’Istituto Comprensivo 'L. da Vinci'. Domenica 29 ottobre alle ore 17.30 è in programma l'incontro con Tea Ranno, autrice della trilogia di libri 'L'Amurusanza', 'Terramarina' e 'Gioia Mia'. Le storie che la scrittrice racconta sono tutte (o quasi) ambientate in Sicilia e della Sicilia trasmettono i sapori, gli odori, la lingua, i paesaggi.

Sabato 4 novembre alle ore 10 presso il Chiasso Corso Cavour si terrà l’evento 'Le biblioteche sotto i chiassi', le piccole biblioteche spontanee: esperienze positive, con l’inaugurazione dello scaffale bibliotecario realizzato del centro diurno 'La Farfalla'. Alle ore 11 nella Biblioteca Comunale è in programma il laboratorio creativo 'Giochi di parole per accendere la fantasia' rivolto ai bambini e alle bambine dagli 8 agli 11 anni. Alle ore 17.30 presso la Sala polivalente dell’Orto di San Matteo ci sarà invece la presentazione del libro 'Eravamo seggiolai volume secondo. Dai ricordi di un gruppo di amici'. Domenica 5 novembre alle ore 17 nella Biblioteca Comunale Fabrizio Silei incontrerà i ragazzi della scuola media. Scrittore e artista, Silei, nel 2014 ha ricevuto il 'Premio Andersen' come miglior autore.

LOGGIATI DI CARTA. Nell’ambito del Festival sarà presente anche una fiera della piccola editoria locale, 'Loggiati di Carta', realizzata in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Pontedera e Carmignani Editrice, allestita sotto i loggiati della Biblioteca Comunale. Sabato 28 e domenica 29 ottobre per l’intera giornata sarà possibile visitare gli stand di editori indipendenti, che esporranno le loro pubblicazioni e presenteranno alcuni dei loro libri. Durante le due giornate sarà allestita in biblioteca un’esposizione delle opere dell’illustratrice castelfranchese Sara Aringhieri.

Case editrici presenti a 'Loggiati di cart': Bandecchi&Vivaldi, Carmignani Editrice, CLD libri, Fantabooks Edizioni, Federighi Editori, Felici Editore e Libri Volanti, La libreria di Lovecraft, Libriamo - Sogni a libri aperti, Segui le tue parole, Tagete Edizioni.

Nell’ambito dei 'Loggiati di Carta' si terranno due incontri presso la Saletta Mediateca della Biblioteca Comunale:

- Sabato 28 ottobre alle ore 16, Patrizia Bianconi, L’eco delle stagioni. Racconti e ricordi per tutti i mesi, Carmignani Editrice, 2022.

- Domenica 29 ottobre alle ore 10.30 Stefano Falai, Vega Star. La stella polare che verrà, Fantabooks, 2021.