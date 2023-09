Saverio Bargagna presenta 'Il più buono del villaggio': una storia di Pontarno

"Anche se non si trova in nessuna guida turistica o gastronomica, direi che ridere è il vero patrimonio dell’umanità da tutelare e preservare. Se poi la comicità affronta temi che fanno riflettere, allora tanto meglio". Saverio Bargagna, giornalista e redattore de La Nazione di Pisa dal 2002, è autore del romanzo 'Il più buono del paese' (Astarte Edizioni, 12 euro in vendita in tutte le librerie della città e online). Un ritratto tragicomico della nostra società ambientato in un paesino frutto della fantasia alle porte di Pisa, per la precisione la località di Pontarno.

"Ovunque e in nessun luogo - spiega Bargagna - Pontarno è un luogo di fantasia che però sembrerà sicuramente familiare. Diciamo che per arrivarci da Pisa si può imboccare la strada in collina che conduce al celebre Comune di Bugliano e poi, là vicino, troverà le indicazioni. Non si può sbagliare. Qui accade un fatto straordinario: un milionario è pronto a mettere in palio 20 milioni di euro se la comunità si metterà d’accordo individuando 'la persona più buona del paese'. Facile a dirsi".

Bargagna prosegue: "Ma se l’evento che scatena l’intera vicenda è, ovviamente, fuori dall’ordinario non lo sono affatto le conseguenze che invece sono proprie anche dalle nostre quotidiane esistenze. Avete mai avuto la sensazione che, proprio nel momento in cui vorrebbe fare una buona azione o ci stiamo impegnando per rispettare le regole, tutto il mondo ci remi contro? Il libro parla proprio di questo: di una società contraddittoria stretta fra poteri locali, guai burocratici e tanta ipocrisia. Così che da una buona intenzione nasce un effetto valanga di imprevisti sempre più catastrofici".

"Alcune cattive abitudini che vedo spesso nel mio lavoro da giornalista sono portate allo stremo proprio per fare ridere. Però pur essendo tutto inventato vi è un fondo di verità vissuto proprio facendo il cronista locale. Invito tutti coloro che ne vogliono sapere di più l’8 settembre alle 18 al Giardino di Villa Margherita a Marina di Pisa (via Maiorca 28), per un evento organizzato dalla libreria Civico 14. Vi sarà la prima presentazione assoluta del libro con il giornalista Gabriele Masiero e l’attore Lorenzo Gremignai. Ne seguiranno poi altre, il 15 settembre a Ponsacco, il 24 a Pontedera, solo per citare le prossime".

Bargagna commenta così la scelta di presentare dal vivo il volume: "Credo davvero che, al giorno d’oggi, sia necessario recuperare il rapporto faccia a faccia che permette un reale confronto. Secondo me chi verrà a Marina si divertirà un mondo. Il libro si trova più o meno ovunque, dall’8 settembre, giorno dell’uscita, in tutte le librerie della città (ma non solo) oppure su internet: da Amazon, al sito della casa editrice Edizioni Astarte".

"Questa casa editrice pisana è davvero speciale - sottolinea il giornalista - E il libro è un lavoro di squadra eccezionale. I ringraziamenti sono noiosi, ma sono stato super-rapido. Leggere è meraviglioso. Spero con tutto il cuore che questo romanzo vi piaccia e vi arricchisca. Il fatto che poi sia scritto da un pisano vi permetterà di ritrovare magari luoghi o personaggi familiari".