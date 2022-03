Alberto Di Pede presenta il nuovo romanzo "Il tredicesimo metro"

Sabato 12 marzo alle 17:30 presso il Royal Victoria Hotel, lo scrittore pisano Alberto di Pede presenta il suo nuovo romanzo, Il tredicesimo metro. La carta di Filadelfia (Porto Seguro Editore). Un evento patrocinato dal Comune di Pisa e dall’Accademia dei Disuniti, a cui interverrà l’assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini. Lo scrittore Renzo Zucchini modererà l’incontro, che sarà scandito da letture a cura dell’attore Rodolfo Baglioni e della poetessa Veronica Manghesi.

"Il tredicesimo metro" è un noir storico, genere in cui l’autore si mostra da sempre particolarmente a suo agio. La ristrutturazione dell’antica basilica pisana di San Piero a Grado conduce due coraggiose e ostinate funzionarie della soprintendenza a un’incredibile scoperta: la metratura della chiesa prevede un tredicesimo metro che conduce a una stanza segreta, all’interno della quale è contenuta una lapide finora sconosciuta. Qui è nascosto un documento del 12° secolo, la più antica carta navale esistente, che parrebbe indicare che sia stata Pisa, forse, la prima potenza ad attraversare le acque dell’Atlantico per raggiungere le Americhe. Una cosa è certa: questa scoperta non può altro che sfidare equilibri e convinzioni consolidate, facendo scontrare i protagonisti contro forze dagli interessi oscuri. Di Pede conduce il lettore in un viaggio pieno di sorprese, tra realtà storica e fascinazione narrativa, riportando alla luce un fatto storico locale sconosciuto ai più e che assume sviluppi intercontinentali, con una riflessione intrigante sullo sviluppo della lingua italiana.

Alberto di Pede, classe 1966, dal 2016 è membro dell’Accademia dei Disuniti di Pisa, associazione impegnata nella difesa della cultura e delle tradizioni storiche cittadine. Autore di racconti brevi, ha ottenuto riconoscimenti in numerosi concorsi letterari e pubblicato in varie antologie, tra cui Giallo pisano 5 (Felici Editore, 2016) e la raccolta noir L’altra metà di Pisa (2017). Dopo i gialli storici La chiave del lago (Il Sandalo Editore, 2013) e Quei maledetti dodici metri (Istos Edizioni, 2016), Il tredicesimo metro è il suo terzo romanzo.