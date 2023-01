Cinema Lumière, Alessandro Aresu presenta il libro 'Il Dominio del XXI sec. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia'

Alessandro Aresu, capo della segreteria tecnica dell'Ufficio dell'ex premier Draghi, studioso e scrittore, esperto di affari internazionali e analista politico, lunedì 30 gennaio, alle 18.30 all'ec Cinema Lumière, presenterà il suo nuovo libro "Il Dominio del XXI sec. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia". L'autore proporrà un'analisi dettagliata della rivalità tra Cina e Stati Uniti, di come il mondo si sia trasformato con la pandemia e del progresso tecnologico.

Aresu fornirà una nuova visione di un mondo segnato da fratture emerse con la pandemia, segnato da una guerra invisibile e silenziosa, in cui vengono affrontati i temi come il digitale e l'ambiente, su cui si concentrano gli investimenti di tutti gli attori globali. Il campo che deciderà il destino di questo secolo è, appunto, la tecnologia: la Cina è il nuovo centro manifatturiero del mondo. L'Occidente non lo è più. Washington e Pechino sono in guerra. Chi vince a questo grande gioco, deciderà il nostro futuro, vincerà il dominio del XXI secolo.

Info

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a teatrodiviaverdi@gmail.com, info@lumierepisa.com e teatrorossini@gmail.com oppure contattare i canali social dell'associazione "The thing".