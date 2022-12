Presentazione libro 'Attacco totale' di Ranieri Fochi

'Attacco Totale - come ho trasformato la mia vita e cambiato il mio destino': è il titolo del romanzo di formazione scritto da un imprenditore pisano, Ranieri Fochi, il quale racconta gli aneddoti della sua vita e del suo percorso professionale, che l'hanno portato a diventare uno dei soci di un'agenzia immobiliare pisana.



Mercoledì 7 dicembre alle ore 15.00, nella Sala Regia del Palazzo Gambacorti, si terrà la presentazione del libro con ospiti speciali, come Paolo Pesciatini (assessore alle Attività Produttive del Comune di Pisa) e Tiziano Benvenuti (presidente della Make Money Organization, principale scuola di formazione per agenti immobiliari in Europa).



Le rivelazioni di 'Attacco Totale' sono un esempio per chi oggi non ce la sta facendo, ma vorrebbe trovare una strada, e per chi, come Ranieri, vorrebbe non scappare mai dalla propria Pisa o ha fame di costruirsi un percorso di vita migliore nonostante le avversità.



Pertanto sono invitati a partecipare i cittadini, in particolare professionisti, imprenditori e anche agenti immobiliari che stanno pensando di voler eccellere in questo settore, apprendendo e applicando la filosofia dell’'Attacco Totale'.