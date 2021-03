Presentazione on line del libro 'Bruciati vivi' di Daniela Stallo

Mercoledì 10 marzo alle ore 18,30 la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa propone una presentazione in diretta sulla pagina Facebook della libreria (facebook.com/civico14libreria ). Protagonista dell’incontro Daniela Stallo e il suo Bruciati vivi, Arkadia editore. Silvia della Longa presenterà il libro.

Luisa è un’insegnante pendolare. Il suo diario, che copre dieci mesi, da settembre a luglio, è la cronaca giornaliera dell’anno scolastico e della sua vita privata. La professoressa racconta il suo lavoro ripetitivo, che non la gratifica, per giunta malpagato. Spesso si ammala o finge di farlo per poter restare a casa. Con il marito Thomas i rapporti non sono proprio idilliaci e la lontananza del figlio Lorenzo, che lavora all’estero, di certo non l’aiuta. Di pari passo crescono il malcontento, la diffidenza verso il prossimo, la solitudine, la monotonia e la noia. Sempre più stanca e disinnamorata di un mestiere che non l’appaga, Luisa si convince che, per anelare a un’esistenza migliore, l’unica cosa da fare è eliminare le persone che gliela rendono difficile. Proiettata in una rincorsa ossessiva ed egoistica verso la felicità, la protagonista con ogni sua azione toccherà il fondo che sfocerà in un drammatico epilogo.

Daniela Stallo nata a Taranto nel 1966. Giornalista pubblicista, ha collaborato sin da giovanissima con quotidiani locali, occupandosi di questioni politico-amministrative, di cultura e tradizioni. Ha pubblicato con Le Brumaie una raccolta di racconti, La città sul mare (2011). Vive attualmente a Pisa, dove insegna Diritto nelle scuole secondarie superiori.