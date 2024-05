Al Bosco dei Talenti presentazione e laboratorio sul libro in CAA 'La vita vera di un Bruchino'

Sabato 25 maggio alle ore 17 al Bosco dei Talenti (via Livornese 762, San Piero a Grado . ingresso Ippoasi) Marchetti Editore e l’associazione Talenti Autistici presentano il libro in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa - Inbook) per l’infanzia, scritto e illustrato da Giannina Corvetto e tradotto in CAA da Sabrina Egiziano (biblioteca 'Ernesto Ragionieri', Sesto Fiorentino - progetto Libri IN per l’inclusione) 'La Vita vera di un bruchino (che si è salvato dal finire nel pentolone del minestrone)'.

Intervengono: Sara Frediani (presidente associazione Talenti Autistici), Giulia Gambini (assessora alla Disabilità Comune di Pisa), Elena Marchetti (editrice), Giannina Corvetto (autrice e illustratrice del libro). Dopo la presentazione, laboratorio per bambine e bambini a cura di Giannina Corvetto. A seguire, inaugurazione della Panchina della Gentilezza, con Germana Delle Canne (ambasciatrice di 'Costruiamo Gentilezza'). L’incontro è a ingresso libero.

Ma cos’è la CAA? La CAA è un 'ponte' che permette a chi, a diverso titolo, abbia difficoltà nella lettura di un testo, di potervi accedere più facilmente. Marchetti tiene particolarmente a questo aspetto. "Questo è il nostro secondo libro in CAA, dopo il libro dedicato all’autismo e alla diversità scritto da Sara Frediani e illustrato da Ilenia Rosati Ciccio, 'Il riccio che si trasforma' - spiega Elena Marchetti, l’editrice - Tengo particolarmente a questo percorso di comprensione della e avvicinamento alla diversità in tutte le sue sfaccettature. Ritengo che come editrice sia importante agire fattivamente perché il diritto alla lettura diventi davvero una realtà per tutte e tutti".

Il libro: la vita di un bruchino diventa un’avventura. Nell’orto dov’è nato ci sono mille pericoli da superare e tanta strada da fare per poter mangiare. Finalmente, dopo tanto faticare, una casetta si costruirà e in una bellissima farfalla, come per incanto, si trasformerà.

La storia è molto semplice e si presta a diversi percorsi e laboratori nelle librerie e nelle scuole, sia sulla natura sia sul cibo. Le tavole tridimensionali create dall’autrice vengono poi fotografate e inserite accanto ai testi. Formato: 21 x 29,7 cm. A colori. Brossurato. Versione classica € 13,50; versione in simboli (CAA) € 15,00.