Libri, Cristina Lastri presenta 'Cuore pendente' alle Officine Garibaldi

Venerdì 31 marzo, alle 17.30 alle Officine Garibaldi, verrà presentato il libro 'Cuore pendente' di Cristina Lastri, pubblicato da Felici editore. Durante l'evento interverrà, oltre all'autrice del libro, anche Alessandro Scarpellini, scrittore. Letture a cura del circolo pisano LaAV. Saranno esposti anche i disegni a inchiostro di china e grafiche della pittrice Daniela Maccheroni.

La trama

'Cuore pendente' è un prosimetro che racchiude pezzi di vita in una sequenza che segue una sorta di mappa affettiva dei ricordi dell'autrice, nei quali Pisa è il comune denominatore. Parole pensate in un arco di tempo piuttosto ampio, dilatato dalla potenza della memoria evocativa che spesso fa rivivere momenti emblematici del proprio vissuto, vicende della infanzia e dell'adolescenza. Assieme a poesie dedicate al fiume Arno e ai lungarni, una serie di racconti rende omaggio a suggestivi scorci cittadini, le luci della città, una gita in battello.