Presentazione libro 'Dal mio punto di vista' di Paolo Boccia

Paolo Boccia, fisioterapista cieco presso il CTO di Firenze, presenta il suo primo libro “Dal mio punto di vista”. Una spumeggiante autobiografia, che racconta il prima e il dopo dell’incidente a causa del quale ha perso la vista e da cui ha tratto la forza e la caparbietà per andare avanti e pensare che, il bicchiere non è solo mezzo pieno ma che si può riempire fino all’orlo.

Un autobiografia che racchiude dunque un importantissimo messaggio motivazionale.



Sabato 18 novembre 2023, ore 17:30, presso la Libreria Civico 14, via Maiorca 14/b, a Marina di Pisa, presentazione con firma copie.



Per info: 333 1670198