Presentazione del memoriale di Ernesto Guidi 'Der Professor - Da preside a lavoratore coatto' alla Domus Mazziniana

Mercoledì 15 maggio alle 17.00, nuovo appuntamento alla Domus Mazziniana con il ciclo "Educazione e Democrazia" organizzato dalla Spes - Società di Politica Educazione e Storia - e dalla stessa Domus Mazziniana, con la presentazione del volume "Der Professor - Da preside a lavoratore coatto. Il Memoriale di Ernesto Guidi" (Lucca, Pacini Fazzi, 2023), curato da Alda Fratello per l'Istituto Storico della Resistenza di Lucca.



Il volume ricostruisce le vicende di Ernesto Guidi, il primo preside del liceo Vallisneri di Lucca. L’unico in tutta la provincia di Lucca, e tra i pochi in tutto il territorio della RSI, tra presidi e direttori scolastici a rifiutare l’atto di sottomissione al risorto regime fascista. Per questo nel maggio 1944 è arrestato dalla milizia fascista e deportato in Germania.





A discuterne con la curatrice ci saranno Stefano Bucciarelli dell'Istituto di Storia della Resistenza di Lucca, Luca Bravi dell'Università di Firenze e Luciana Bellatalla, vicepresidente della Spes e responsabile scientifica del ciclo di seminari "Educazione e Democrazia".