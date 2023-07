Giardino La Nunziatina, presentazione del libro 'Guernica a Pisa'

Martedì 11 luglio, alle 18 sul palco del Giardino La Nunziatina, si svolgerà la presentazione pisana del libro 'Guernica a Pisa. Storie di amicizia e di impegno', scritto a quattro mani da Sandra Lischi e Adriana Nannicini (Edizioni ETS). L'evento, che si inserisce all'interno del calendario della rassegna Scrittori in Borgo, promossa dalla Libreria Ghibellina, vedrà le due autrici dialogare con Lorenzo Carletti e Alessandro Breccia.

Il libro racconta di un gruppo di amici che in una Pisa ancora in rovina dopo la guerra costruiscono idee e progetti. Si parla di Picasso, della scultura del Trecento, di Adriano Olivetti, dei fratelli Taviani, della Mondadori, dei cineguf, dei partigiani, di Neruda, di Fibonacci e di case torri. Di scrittori e di artisti. Di mare e di vita quotidiana. Di donne e uomini che insegnando, lavorando nell'editoria, facendo politica, studiando e scrivendo, curando mostre e impegnandosi in battaglie urbanistiche e ambientali, hanno cercato di trasformare il volto di una città talvolta pigra e miope.

Le autrici del testo, figlie di due di quei grandi amici, ricordano in queste pagine con i loro diversi sguardi quelle persone lucide e appassionate. Perché resti traccia della loro voce, di quel sogno e di quell'incanto, di quelle battaglie e di quei disincanti. Per raccontarsi, anche, nel loro crescere amiche insieme, nel perdersi e nel ritrovarsi. Un intreccio di relazioni fra la provincia, l'Italia e il mondo, in anni decisivi nello scorrere del Novecento. Una narrazione fatta di ricordi, ricerche, lettere, diari, fotografie e scoperte. Filo conduttore e simbolo della storia è una Guernica che si sposta nel tempo fra case, città e generazioni.