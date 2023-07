Libri, al Giardino La Nunziatina presentazione di 'Immagini femminili nell'arte pisana'

Venerdì 14 luglio, alle 19.30 sul palco del Giardino La Nunziatina, si parlerà di "Pisa città delle donne. Percorsi e visioni attraverso la storia dell'arte". L'evento, che si inserisce nel calendario di appuntamenti della rassegna Scrittori in Borgo promossa dalla libreria Ghibellina, inaugura un ciclo di incontri che si dipaneranno a partire dal libro recentemente pubblicato da Edizioni ETS, 'Immagini femminili nell'arte pisa. Storie e percorsi dall'antichità al contemporaneo', a cura di Silvia Panichi e Cristina Cagianelli. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Marina Magnani e vedrà le autrici del libro dialogare con Renata Pepicelli dell'Università di Pisa. Al termine dell'evento seguirà, alle ore 21,30, una serata danzante con DONNE IN MUSICA | ALICE DJSET + VALE.

Il libro, da cui prende avvio l'incontro, propone Pisa letta da un'angolazione inconsueta, in cui si dà risalto a immagini femminili che riemergono dalla sua storia culturale, artistica e religiosa. In alcuni casi si tratta di figure molto note e care all'immaginario collettivo, quali Chinzica, Santa Bona, Artemisia Gentileschi, Eleonora di Toledo, Isabella Roncioni; in altri di donne legate alla città in modi meno evidenti ma comunque significativi.

Un itinerario inedito e stimolante legato da un fil rouge femminile, che porta a riscoprire opere conservate in luoghi di grande rilievo all'interno del tessuto urbano e in alcune prestigiose collezioni museali, siano esse affreschi, quadri, incisioni, sculture, abiti da cerimonia, ma anche architetture, monete, o macchine per il calcolo. Si viene così a comporre, grazie all'incontro di competenze ed esperienze diverse, un ampio mosaico della straordinaria vicenda di Pisa dall'antichità al contemporaneo.

Il libro è arricchito dai testi di: Chiara Balbarini, Monica Baldassarri, Valeria Barboni, Chiara Bodei, Cristina Cagianelli, Vittoria Camelliti, Maria Chiara Favilla, Claudia Lamberti, Elena Lazzarini, Ilaria Mariotti, Bruna Niccoli, Silvia Pagnin, Silvia Panichi, Emma Rovini, Maddalena Spagnolo, Chiara Tarantino, Alice Tavoni, Silvia Tomasi Velli.