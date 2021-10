Presentazione libro 'La terapia celata'

Presentazione del romanzo di esordio di Walter Mangini. Un giallo con una vena comica.

Interverranno: Francesca Brogi, sindaco del comune di Ponsacco; Michele Quirici, Tagete edizioni.

Sarà presente l'autore.



Tre diciassettenni fissano una seduta collettiva con la dottoressa Tinì Cosciotta, psicologa molto conosciuta in città per gli speciali metodi terapeutici. Ben presto rischiano di essere travolti dall’indagine che il maresciallo Romano Binario conduce su un omicidio. Il panico li porterà a chiedere aiuto ad un loro professore, Costanzo Caccialupi, docente di Elettrotecnica e Fisica, il quale farà loro da timoniere in un rocambolesco quanto improbabile piano. Una storia ambientata nella Pontedera degli anni ’80, fra motorini, lettere e zero cellulari.





Ingresso gratuito.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...