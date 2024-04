Presentazione del volume 'Le intoccabili' di Nicola Messina

Giovedì 4 aprile alle 20 al Caffè Letterario Volta Pagina in via S. Martino 71, ci sarà la presentazione del libro 'Le Intoccabili' di Nicola Messina. L'Autore è un naturalista/botanico free-lance che ha ripreso la professione del naturalista/esploratore, molto in voga nell’800 poi sostanzialmente dimenticata. Nicola la persegue con straordinaria energia, e una passione che l’ha portato in oltre 20 anni a esplorare foreste e ambienti naturali in tutto il mondo, dal sudamerica all’africa, con una predilezione per il Borneo e gli arcipelaghi dell’estremo oriente.

In questo volume, rivolto a quanti hanno passione per la natura ma pensato anche come una guida ai viaggiatori che vogliono esplorare ambienti remoti e poco o nulla antropizzati, vengono presentate diverse strategie difensive, alcune decisamente aggressive e pericolose anche per l’uomo, che piante tropicali mettono in campo per difendersi dagli animali. Queste difese sono senz’altro interessanti e in qualche caso anche inquietanti, considerando che diverse specie un tempo esclusivamente tropicali si stanno diffondendo anche nei nostri ecosistemi, spinte dal cambiamento climatico. La partecipazione è libera; il locale è un pub dove si possono ordinare bevande e semplici (ma buoni) piatti.

Chi vuole prenotare può chiamare direttamente il Volta Pagina al n. 050 520 2716.