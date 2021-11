Presentazione del libro 'Le siciliane' di Gaetano Savatteri alla Leopolda

Più che di un libro si tratta di una accurata e interessante ricerca sulle più belle storie al femminile di un’isola amata e temuta, carica di contraddizioni e vittima di stereotipi come il Sud in genere. Si tratta dell’opera 'Le siciliane', che porta la firma di un grande giornalista e scrittore come Gaetano Savatteri. Sarà presentata giovedì prossimo, 11 novembre, alle ore 21.15 nel salone storico della Stazione Leopolda, in un incontro organizzato dalla Libreria Pellegrini. A dialogare con l’autore ci saranno appunto una donna, la giornalista Candida Virgone, e poi il giornalista de La 7 Luca del Re e il professor Alfonso Maurizio Iacono, studioso del nostro ateneo.

Un libro così non poteva mancare, dopo un testo di qualche anno fa ma in cui Savatteri declinava il genere opposto, appunto 'I siciliani'. Spesso si dice che accanto a dei grandi uomini ci sono delle grandi donne, ma si tratta sempre di figure che restano nell’ombra, oscurate dalla fama dei partners, sottovalutate, mai citate, dimenticate. Eppure sono proprio loro che, molto spesso, dal back stage, hanno fatto la Storia o regalato al mondo grandi scoperte scientifiche. Savatteri spazza davvero via lo stereotipo della donna sicula emarginata e ammantata di nero che vive in una sorta di limbo, quantomai lontana da una realtà che lui ci racconta, dati storici alla mano, spaziando attraverso i secoli. I ritratti che ne derivano ci portano dalla figura di Santa Rosalia, la santa bambina, alla rivoluzione operata da Franca Viola con l’abbattimento di leggi e scogli millenari, dalla scrittrice Giuliana Saladino a come diventa santa Isabella Tomasi fino alla famosa vecchia dell’aceto, dalla diplomazia sottovalutata di Concetta Salina al fascino di un’intellettuale come la grande editrice Elvira Sellerio, in una galleria fatta da decine di ritratti minuziosi e interessanti. Un lavoro che cela la enorme ricerca bibliografica di uno scrittore raffinato come Savatteri, (ricordiamo L’attentatuni, La congiura dei loquaci, La volata di Calò, sono per citare alcuni dei suoi lavori) e autore della fortunata serie televisiva di Rai Uno 'Màkari', che narra le gesta di Saverio Lamanna, perennemente ammaliato dalla sua Suleima, e del suo fedele Peppe Piccionello.