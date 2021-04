Presentazione del libro 'Le stelle doppie'

Mercoledì 7 aprile alle ore 18,45 sulla pagina Facebook della Libreria Civico 14, Lapo Borghi presenta, insieme all’autrice, il libro di Anna Bertini 'Le stelle doppie', Arkadia Editore.

Destini che si intrecciano, giovani esistenze che si confrontano, in età matura, su ciò che hanno desiderato, sperato, ottenuto. Un romanzo corale di grande spessore, in cui l’autrice fa emergere con maestria le aspettative di un’intera generazione.

Anni ’70, sulla Costa degli Etruschi un gruppo di ragazzi e ragazze cresce e si diverte, condividendo emozioni, amori, delusioni, i primi passi nell’esistenza da adulti che verrà. 2003, stesso luogo, quelli che un tempo furono giovani con tante belle speranze si rincontrano per confrontarsi e scoprire cosa ne è stato dei sogni, dei desideri, di tutte quelle aspettative adolescenziali che hanno nutrito giorni e stagioni del passato. Ogni personaggio è legato a un compagno o una compagna, una sorta di doppio, attraverso il quale ciascuno naviga nei traumi dell’infanzia, nelle disillusioni del maturare, nei primi acciacchi del tempo che trascorre. Come Aldebaran, la stella doppia, i protagonisti di questa storia corale potranno superare le cocenti insoddisfazioni solo se faranno leva sul loro alter ego. In questo romanzo, Anna Bertini costruisce sapientemente la psicologia dei personaggi riuscendo a tratteggiare perfettamente le angosce e le umane debolezze della società odierna.

Anna Bertini, presiede il Gruppo WeWrite, ha vissuto per molti anni all’estero, dove ha insegnato Lingua e letteratura italiana per stranieri. Nella scuola primaria ha curato laboratori di scrittura, espressività musicale, teatrale, e per anni si è occupata delle carriere di musicisti e dell’organizzazione di eventi musicali, collaborando con le più prestigiose istituzioni del settore in Italia e nel mondo. Ha scritto su “Exlibris20”, “Sdiario”, “Ewwa.org”, “Facciunsalto”, “La Stanza di Virginia”. Un suo racconto è uscito in castigliano sulla rivista letteraria venezuelana “País de Papel” e altre sue opere sono inserite in svariate antologie. Per FusibiliaLibri ha pubblicato la raccolta di poesie Profusioni (2015), Duende (2017), silloge di racconti dedicati alla memoria di Antonio Tabucchi, e ha curato l’antologia Madame Europa, di cui è uscito il primo volume. Per Caosfera ha pubblicato la seconda silloge poetica Fuori il silenzio ad ombra (2018). Tra le opere edite c’è anche un libro illustrato per ragazzi, Angeli in bicicletta, realizzato in collaborazione con Laura Lotti, illustratrice e Francesca Pace, food blogger.