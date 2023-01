Libri, Leonello Tarabella presenta "La stella del Battistero" alla biblioteca comunale di Cascina

Giovedì 19 gennaio, alle 17.30 alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato per il ciclo "Cascina Incontra", Leonello Tarabella presenterà il libro "La stella del Battistero i monumenti parlano di per sé… perché ci sono" (Edizioni ETS, Pisa). Dialogherà con l'autore il professor Piero Pierotti. Il libro è dedicato a Deotisalvi, l'architetto che meglio di chiunque altro seppe trasferire nelle sue opere la grandezza della Pisa Repubblica Marinara, celando nella geometria nascosta dei suoi monumenti un universo sconosciuto e meraviglioso. Nelle parole del professor Pierotti, il Deotisalvi immaginato da Leonello Tarabella non è una stella che vuole brillare da sola: l'ingenuo artigiano costruttore di chiese che aspirava a essere promosso da Fabricator a Magister, ci aiuta a ricostruire un contesto che altrimenti avremmo molta difficoltà a percepire perché storia per soli geni. Il Deotisalvi qui raccontato è un'anima semplice e profonda che sa parlare tanto con naviganti, locandiere e carovanieri quanto con i notabili della sua città: una mente creativa che in tutto vede l'armonia delle forme con gli occhi del geometra.