Giovedì 30 settembre, nella biblioteca Franco Serrantini, è in programma la presentazione del libro 'Luciano Della Mea, un inquieto intellettuale nell’Italia del secondo ’900' (Pisa University press, 2020), a cura di Marco Cini

Intervengono:

Roberto NICCOLAI (Fondazione R. Marini, Pistoia)

Mauro STAMPACCHIA (storico)

Marco CINI (Università di Pisa)

L’evento sarà trasmesso anche in diretta youtube al link: https://youtu.be/yJwGNo0J97k



Nel movimento socialista italiano degli anni ‘50 e ’60,(1924-2003) ha ricoperto un ruolo affatto originale, segnalandosi fra gli esponenti più attivi di quell’ambito politico-culturale che si è soliti identificare con il termine 'socialismo di sinistra'. Una categoria, quest’ultima, che non si estrinseca unicamente entro i confini dell’esperienza del socialismo partitico dei primi decenni del dopoguerra, come ben dimostra l’esperienza di Della Mea. Giornalista, organizzatore e ispiratore di riviste, scrittore e saggista, autore di inchieste, costruttore di reti sociali e politiche – ma anche volontario ed attivista dentro le esperienze di frontiera della politica, quelle del disagio mentale e della tossicodipendenza – Della Mea è stato protagonista in stagioni politiche tra loro assai diverse, varcando il confine tra gli anni ’50-‘60 e gli anni ’70, tra la sinistra tradizionale e la 'nuova sinistra'. Tale percorso gli ha consentito di costruire una narrazione in grado di rendere esplicito il legame tra quei socialisti che, negli anni ‘50, hanno tentato di elaborare una 'terza via' tra stalinismo e riformismo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...