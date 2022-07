Il giornalista e scrittore Luigi Garlando spiega la storia di Giovanni Falcone ai bambini

Torna anche questo fine settimana sul litorale pisano l’appuntamento 'Dialoghi d’Autore', incontri letterari all’interno del parco di Ciclilandia, in piazza dei Fiori a Tirrenia, nell’ambito del programma estivo di 'Marenia NonSoloMare'. Sabato 23 luglio (ore 20.45) sarà sul palco il giornalista e scrittore Luigi Garlando per presentare 'Per questo mi chiamo Giovanni. Da un padre a un figlio il racconto della vita di Giovanni Falcone'. Un tema quantomai importante nel trentennale della strage di Capaci. Modera l’incontro l’autore per ragazzi Fabrizio Altieri.

Luigi Garlando, oltre a essere giornalista sportivo per la Gazzetta dello Sport, ha scritto diversi romanzi per ragazzi, affrontando tematiche sportive come nella famosa collana 'Gol!' ma anche di attualità. Dall’amicizia con Maria Falcone, nel 2004 è nato 'Per questo mi chiamo Giovanni' (Rizzoli), la storia di Giovanni Falcone raccontata a un bambino di dieci anni dal padre, vittima di un tentativo di estorsione. La sensibilità e l’efficacia con cui il libro affronta tematiche impegnative proponendole ai più piccoli lo ha reso di fatto un 'classico'. Nel 2008 ne è stato realizzato un adattamento a fumetti. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega 'Ragazze e Ragazzi' per la categoria 11-15 anni con 'L’estate che conobbi Il Che'.

'Marenia NonSoloMare' è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione del Parco di San Rossore, dell’associazione culturale Eliopoli, Habanera teatro e delle librerie indipendenti della città e del litorale . Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (www.mareniaestate.it).