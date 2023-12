Presentazione del libro di Majid Capovani 'L'esercito dei soli'

Giovedì 7 dicembre, alle 17.30 si terrà nella Chiesa di S. Eufrasia (ora biblioteca di Antichistica dell’Università di Pisa) la presentazione del romanzo d’esordio di Majid Capovani, 'L’esercito dei soli' edito da Inknot Edizioni.

Il testo narra le vicende di un giovane diciottenne che, deluso dalla società e dagli affetti, viene irretito in chat da un gruppo di estremisti legati all’Isis. Si tratta del viaggio di redenzione di un miliziano islamista, un’analisi del perdono, della vergogna, del coraggio e dell’amore in un Paese dilaniato dalla guerra. Una storia in cui si sceglie la giustizia oltre la violenza e che tratta temi complessi e attuali come il disagio giovanile, le motivazioni che si celano dietro la radicalizzazione jihadista, l’analisi e la decostruzione della mascolinità tossica, portandoci dentro a una città controllata dal Califfato, vista attraverso gli occhi di un 'jihadista mancato' e di un ostaggio che sogna la libertà. La presentazione è stata organizzata in collaborazione con l’organizzazione studentesca 'Lettere Rosse - Sinistra Per…'.

Majid Capovani studia Filosofia all’ateneo pisano ed è formatore e attivista per i diritti umani. Nel 2019 è stato membro selezionato del 'Youth for Gender Equality Forum' presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Appassionato di antropologia culturale, ha approfondito lo studio del fenomeno dell’estremismo islamista, tema su cui verte il suo romanzo, che gli è valso una menzione d’onore al concorso letterario nazionale 'Qulture ti pubblica - Una Ghirlanda di libri'. Nel corso della presentazione ci sarà poi una raccolta fondi a cui poter contribuire con donazioni libere o acquistando gadget prodotti dall’autore. Il ricavato di quest’ultimi sarà interamente devoluto alla Mezzaluna Rossa per inviare aiuti umanitari in zone di guerra. L’ingresso all’evento è gratuito.