Presentazione del libro 'La notte più lunga che ci sia' di Margherita Guerri

Nuova uscita targata 1, 2, 3… libro!, la collana di Marchetti Editore dedicata all’infanzia.

Domenica 23 ottobre, alle ore 17:00, al Circolo Arci Caracol (Pisa, via Carlo Cattaneo, 64), il debutto ufficiale del libro scritto e illustrato da Margherita Guerri: La notte più lunga che ci sia.

Tutto nasce in una piazza con tante case colorate. In ogni casa vive qualcuno che si sente un po’ solo e ha tanti sogni che vorrebbe realizzare.

La notte di Santa Lucia (il 13 dicembre) accade qualcosa di magico, che cambia la vita di tutti gli abitanti della piazza.

Una storia gentile, sul potere della condivisione, dell’amicizia, sull’importanza dell’incontro tra le persone, nata inizialmente per diventare uno spettacolo all’interno di un laboratorio di teatro tenuto dall’autrice – attrice maremmana di nascita, pisana di adozione, che da tempo insegna teatro a bambini e adulti – e poi trasformata durante la pandemia, un momento in cui più che mai si sentiva la mancanza del contatto tra le persone. Con le parole dell’autrice: “un libro ideato nelle lunghe giornate e nottate del 2020, seduta sul mio divano blu affacciato su una bella piazza”.

La storia è raccontata in rime alternate e ogni pagina è illustrata in maniera “calda” e accattivante, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa.Dopo la storia, un’appendice sulla festa di Santa Lucia e alcuni indovinelli.

Domenica l’autrice farà una lettura animata del libro e poi guiderà un divertente laboratorio. Ingresso libero. Per chi avesse fame, merenda a € 2,50.

Al termine, per le famiglie che volessero trattenersi, aperitivo e dj-set con Spino.

L’autrice

Margherita Guerri, nata e cresciuta a Follonica, per frequentare l’università si trasferisce a Pisa, città dove vive tuttora. Scrittrice e attrice, operatrice teatrale, ha due lauree triennali, una in comunicazione sociale e una in scienze del servizio sociale, e due specializzazioni, una in artiterapie presso la scuola Gestalt di Lucca e una come operatrice teatrale per l’infanzia presso il Teatro Verdi di Pisa.

Inizia a fare improvvisazione teatrale a 16 anni e fonda con altri giovani improvvisatori l’associazione Ada Aps, nella quale insegna improvvisazione da 12 anni.

È da 15 anni operatrice teatrale per l’infanzia presso il Teatro Verdi di Pisa, sia nei corsi pomeridiani sia nei laboratori mattutini nelle scuole.

Lavora in progetti con finalità sociale collaborando con associazioni ed enti che si occupano di inclusione, lotta alla marginalità sociale e cittadinanza attiva.