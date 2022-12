Spettacolo integrale e laboratorio per il book tour di Margherita Guerri

Eccoci arrivati all’ultima data dell’anno (dopo l’esordio al circolo Arci Caracol di Pisa e gli appuntamenti a Lucca Comics, Cascina, Pontedera, Calci, Riglione e Vicopisano) per il tour del libro per l’infanzia 'La notte più lunga che ci sia', scritto e illustrato dall’attrice Margherita Guerri e inserito nella collana di Marchetti Editore dedicata all’infanzia '1, 2, 3… libro!'.

Il libro comincia così: "C’era una volta, adulti e bambini, una gran piazza con tanti edifici, i cui abitanti sembravan vicini, ma eran distanti, e non tanto felici". Chi non ha mai sognato di ridiventare bambino? E chi non si è sentito, almeno per un attimo, un po’ solo? Chi non ha desideri da realizzare in fondo al cuore? Il libro parla a grandi e piccini e ci incanta con la magia di una notte, quella di Santa Lucia (13 dicembre), in cui i desideri di tutti, grandi e piccini, possono diventare realtà.

La storia è raccontata in rime alternate e ogni pagina è illustrata in maniera 'calda' e accattivante, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa. Dopo la storia, un’appendice sulla festa di Santa Lucia e alcuni indovinelli. Venerdì 16 dicembre alle 17 alla biblioteca comunale SMSBiblio (via San Michele degli Scalzi 178) l’autrice, da 15 anni operatrice teatrale per l’infanzia presso il Teatro Verdi di Pisa, metterà in scena lo spettacolo integrale del libro, e a seguire accompagnerà bambine e bambini in un divertente laboratorio sui desideri in cui ogni bambino potrà costruire la sua casetta e dietro, con l’aiuto dei genitori, scrivere il suo desiderio. Ingresso libero. Info su www.marchettieditore.it

L’autrice

Margherita Guerri, nata e cresciuta a Follonica, per frequentare l’università si trasferisce a Pisa, città dove vive tuttora. Scrittrice e attrice, operatrice teatrale, ha due lauree triennali, una in comunicazione sociale e una in scienze del servizio sociale, e due specializzazioni, una in artiterapie presso la scuola Gestalt di Lucca e una come operatrice teatrale per l’infanzia presso il Teatro Verdi di Pisa.

Inizia a fare improvvisazione teatrale a 16 anni e fonda con altri giovani improvvisatori l’associazione Ada Aps, nella quale insegna improvvisazione da 12 anni. E' da 15 anni operatrice teatrale per l’infanzia presso il Teatro Verdi di Pisa, sia nei corsi pomeridiani sia nei laboratori mattutini nelle scuole. Lavora in progetti con finalità sociale collaborando con associazioni ed enti che si occupano di inclusione, lotta alla marginalità sociale e cittadinanza attiva.